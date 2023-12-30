Mezun olduğu okula müdür olarak atandı

MANİSA'da, 2004 yılında eski adıyla Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi, şimdiki adıyla Gediz Anadolu Lisesi'nden mezun olan Ayşe Berat Metin (38), mezun olduğu okula 19 yıl sonra müdür olarak atandı. Metin, "Mezun olduğum okula, müdür olarak göreve başlamak beni mutlu etti. Her sabah okula girdiğimde hatıralarım ve öğrencilik zamanlarım gözümün önüne geliyor" dedi. Metin'i mezun eden ve halen daha aynı okulda görevini sürdüren coğrafya öğretmeni Emel Soykan (54) ise mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Şehzadeler ilçesinde mezun olduğu okula 19 yıl sonra müdür olarak atanan evli, 2 çocuk annesi Ayşe Berat Metin, daha önce oturduğu sıralarda, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Ayşe Berat Metin, 1963 yılı mezunu annesi Nilüfer Örülüer'in (79) yönlendirmesiyle, annesinin mezun olduğu eski adıyla Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi, şimdiki adıyla Gediz Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölümü'ne başladı. 2004 yılında mezun olan ve 2007 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nü tamamlayan Ayşe Berat Metin, ilk olarak Erzurum, daha sonra ise Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerindeki farklı okullarda öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu Gediz Anadolu Lisesi'nde geçen yıl mart ayında müdür yardımcısı olarak göreve başlayan Metin, 19 yılın ardından 1 Aralık itibariyle mezun olduğu okuluna müdür olarak atandı.

'ÖĞRETMENLERİMLE AYNI OKULDA GÖREV YAPIYORUM'

Koyduğu hedefi gerçekleştirerek, mezun olduğu okula müdür olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Metin, aynı zamanda kendisini mezun eden öğretmenleriyle aynı okulda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. 360 öğrencisi bulunan okulda görev yapan Metin, "Geçen yıl mart ayında Gediz Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı, 1 Aralık itibariyle de müdür olarak göreve başladım. Mezun olduğum okula, müdür olarak göreve başlamak beni mutlu etti. Her sabah okula girdiğimde hatıralarım ve öğrencilik zamanlarım gözümün önüne geliyor. O zamanda, yaşadığım öğrencilik duygusu ile her sabah görevime başlıyorum. Öğretmenlerimle aynı okulda görev yapıyorum, gururunu yaşıyorum. Onların eseriyim. Onların üzerimdeki emeklerini biliyorum. Okula müdür olarak atandığımda, öğretmenlerimin gözlerindeki sevinçleri ve boynuma sarılmaları ve bana destek olacaklarını söylemeleri çok güzeldi. Ben de elimden geldiğince görevimi en iyi yaparak, öğrenci ve öğretmenlerime destek olmak istiyorum" dedi.

'HER BİRİ TECRÜBE OLDU'

Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada görev yapabilmek güzel bir duygu. İyi ki Erzurum ve Saruhanlı'dan yolum geçmiş, çok kıymetli insanlar tanıdım ve öğrencilerim oldu. Her biri tecrübe oldu. Yaşadığım tecrübeleri burada okulum için kullanacağım. Bir kişinin hayatındaki hedeflerinin olması ve bu hedeflerinin gerçekleşmesi için de gerekli olan çabayı göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bizler başarılı olmanın yolunun buradan geçtiğini ve küçük yaştan itibaren iyi bir yönlendirmeyle olacağına inanıyorum. Bizler öğretmeniz, bugün burada yarın farklı yerlerde öğretmenlik yapabiliriz ama ben burada mezun olduğum okulumda öğrencilerimle beraberim ve çok mutluyum."

'ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ'

Metin'i mezun eden ve halen daha aynı okulda görevini sürdüren coğrafya öğretmeni Emel Soykan ise "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 1997 yılından beridir bu okuldayım. Ayşe Berat Güvercin yeni adıyla Ayşe Berat Metin ile gerçekten çok gurur duyuyorum. Çok doktor ve mühendis yetişirdik ama müdürümüz ilk oldu. Okulumuzun gelişiminde çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum, kızımı kutluyorum" diye konuştu.