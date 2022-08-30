Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Türkiye" hassasiyeti! "Turkey" diyen sunucuyu anında uyardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da "Avrupa'nın içinde kaç Avrupa var?" başlıklı panele katıldı. Çavuşoğlu, panelin moderatörlüğünü yapan İngiliz sunucunun "Turkey" ifadesini kullanmasının hemen ardından devreye girdi. Bakan'ın uyarısının ardından sunucu "Türkiye" diyerek konuşmasına devam etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü" temalı 17. Bled Stratejik Forumu'nun "Avrupa'da kaç Avrupa var?" başlıklı panelinde konuştu. Panele, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Fransa Avrupa İşleri Devlet Bakanı Laurence Boone, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise ünlü İngiliz sunucu Nik Gowing yaptı.

"TURKEY"İ "TÜRKİYE" OLARAK DÜZELTTİRDİ

Panelde, Ukrayna'daki son gelişmeler ve Avrupa'nın geleceği gibi konular ele alınırken, Gowing, panelin başında katılımcıları tanıttığı sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na sıra geldiğinde İngilizce "Turkey" ibaresi kullanması sonrası Bakan Çavuşoğlu itiraz ederek ülkenin ismini "Türkiye" olarak düzeltti. Gowing'in aynı hatayı ikinci kez yapması sonrası Bakan Çavuşoğlu yine Gowing'i uyardı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekerken, uyarıların ardından Gowing'in "Türkiye" ifadesini kullandığı duyuldu.