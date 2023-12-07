Mevlana Celaleddin Rumi Dizisi 2. Sezonuyla Seyirciyle Buluşacak

Büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi anlatan " Mevlana Celaleddin Rumi" dizisi, 2. sezonunda TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de seyirciyle buluşacak.

İlk bölümü 9 Aralık'ta yayınlanacak dizinin ön gösterimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dizide yer alan kostümlerle eşyaların sergilendiği etkinliğe, dizinin oyuncuları ile sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Programın açılışında basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Hz. Mevlana'nın önemine değinerek, "Böylesi önemli bir şahsiyetin hayatını ve düşüncelerini en doğru şekilde anlatmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor." dedi.

Sobacı, bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla oyuncularla uzun süreli ve titiz bir çalışma yapıldığının altını çizerek, "Deyim yerindeyse taşın altına elimizi koyduk ve Mevlana dizimizin ilk sezon izlemeleri sonucunda, bu titiz çalışmanın karşılığını aldığımızı gördük. İzleyicilerimizin bu teveccühü, dizimizin ikinci sezonunu da çekmek açısından bizim için teşvik edici bir unsur olarak devreye girdi." diye konuştu.

"Hz. Mevlana'nın nasihatlerine bu dönemde daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz"

Yakın zamanda Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yılının idrak edileceğini vurgulayan Sobacı, şunları kaydetti:

"Vuslat kavramını bilerek kullanıyorum. Çünkü kendisi o günü kavuşma günü olarak değerlendiriyor. Kendi deyimiyle Şeb-i Aruz yani düğün gecesi. 66 yıllık hayatına çok sayıda eser sığdırdı ama elbette ki içlerinde sözünü, nasihatlerini barındıran 'Mesnevi', bugün hakikat arayışı içinde olanlara kılavuzluk edecek nitelikte bir eser. Bilindiği gibi Hazreti Mevlana, aslında Moğol istilası neticesinde yerleşik medeniyetin kendini tehdit altında hissettiği ve toplu kıyımlar nedeniyle insanın yeise kapıldığı bir dönemde yaşamış. Bugün baktığımızda insanlığın içinde bulunduğu durum aslında o günden çok da farklı değil. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında bugün çatışmalara, zulümlere ve savaşlara tanıklık ediyoruz. Belki de bugün bu zulmün en yakınını, en canlısını ve maalesef en kanlısını İsrail'in Filistin'e yönelik istilasında görüyoruz. Çok büyük bir vahşet ve katliam yaşanıyor. O nedenle aslında Hz. Mevlana'nın ahlakı, insanı ve ilahi aşkı temel alan anlayışına, nasihatlerine belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar bu dönemde ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

Mehmet Zahid Sobacı, ikinci sezonun 9 Aralık'ta başlayacağına işaret ederek, "Hz. Mevlana der ki; 'Size iyilik eden, ihsanda bulunan kişiye şükretmek Allah'a şükretmektir. Çünkü o iyilik, o ihsan Allah'tan gelmektedir. O iyiliği, o ihsanı kulunun gönlüne yerleştiren Allah'tır.' Dolayısıyla Mevlana dizimizle aslında insani ilişkilerde toplumda iyiliğin, merhametin ne kadar kıymetli olduğunun idrak edilmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile bu kıymetli projede yer alan ve katkı sunan başta kıymetli oyuncularımıza, yapımcımıza, senaristimize tüm set ekibine ve mesai arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci sezonda Şems-i Tebrizi'nin gelişi de anlatılacak

Dizinin 10 bölümlük ikinci sezonunun yeni bölümleri cumartesi günleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İlk sezonda Mevlana'nın 40'lı yaşlarında, kişiliği ve derinliğinin oluşmasına neden olan temel olaylar ve şahıslarla yollarının kesişmesine odaklanılırken, 2. sezon Şems-i Tebrizi'nin gelişi ile Mevlana'nın tasavvuf yolculuğunun farklı bir seyre taşınmasını ele alacak.

Mevlana'yı Bülent İnal'ın, Şems-i Tebrizi'yi Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı dizide ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mert Turak, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Levent Can, Yusuf Çim, Burak Can, Ali Nuri Türkoğlu, Turgay Aydın, Burç Kümbetlioğlu ve İlker Aksum yer alıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay, yapımcılığını Kerim Ayyıldız ve Ahmet Okur'un üstlendiği dizinin senaryosunu Ali Aydın ile Fatma Berra Mete kaleme aldı.