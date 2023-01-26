Metruk ev mahalleliyi tedirgin ediyor Özbek Örs: "Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil" Dursun Ali: "Ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor" Mehmet Oğuz: "Ben tapuya istinaden burada oturuyorum" Eskişehir'de metruk halde bulunan ve gece saatlerinde...

Metruk ev mahalleliyi tedirgin ediyor

Özbek Örs:

"Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil"

Dursun Ali:

"Ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor"

Mehmet Oğuz :

"Ben tapuya istinaden burada oturuyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de metruk halde bulunan ve gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin girip çıkmasıyla tedirginlik oluşturan ev, çevresindeki binalarda yaşayan vatandaşları ayaklandırdı.

71 Evler Mahallesi Abant Caddesi üzerinde bulunan metruk haldeki bir ev, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile defalarca şikayet edildi. Özellikle gece saatlerinde kimin girip çıktığı belli olmayan metruk ev için herhangi bir işlem yapılmazken, çevre binalarda yaşayan vatandaşların tedirginliği her geçen gün büyüyor. Mahalle sakinleri yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan okula gidip gelen çocuklar için de tehlike oluştuğunu belirtirken, metruk evin bulunduğu arsanın da 3 farklı kişiye ait olduğu iddia edildi. Metruk evin sahibi ise 1991 yılında satın aldıkları arsanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Mahallede karışıklığa neden olan metruk ev için vatandaşlar çözüm bekliyor.

"Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil"

Metruk eve özellikle gece saatlerinde kimin gelip gittiğinin belli olmadığını belirten Özbek Örs, arsanın da 3 farklı kişiye ait olduğunu söyledi. Evin bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiğini belirten Örs, "Sorunumuz, bulunmuş olduğumuz arazi üzerinde harabe bir ev. Eve gündüz birileri geliyor ama gece kimin çıkıp girdiği belli değil. Etrafında hep yeni yapılmış binalar var. Evin 100 metre ilerisinde okul var sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle geceleri problem yaşanıyor kimin girip girmediği belli olmuyor. Belediyeye dilekçelerimiz verdik, sonuç çıkmadı. Arazi kendilerine ait değil. Burada 3 tane arsa var. 3 arsanın da sahipleri değişik. Burayı yıkmıyorlar duruyor. Kimin girip çıktığı belli değil. İçinin çöp dolu olduğunu biliyoruz" dedi.

"Gece saatlerinde genellikle tinerciler, alkolikler geliyor"

Gece saatlerinde eve madde kullanan şahısların girdiğini ve bunun rahatsızlığa neden olduğunu belirten Hüseyin Tekin ise "Buraya gece saatlerinde genellikle tinerciler, alkolikler geliyor. Bu durumdan rahatsız olduğumuz belirtiyoruz. Belediye, kaymakamlık gibi yerlere başvurduk, bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" diyerek yardım istedi.

"Ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor"

Metruk eve girip çıkanın belli olmamasından dolayı ailesi ile birlikte dışarı çıkarken tedirgin olduğunu belirten Dursun Ali, "Burası metruk bir bina, kimin girip girmediği belli değil. Özellikle geceleri karanlık olduğu için ailemizle beraber dışarı çıkmamız sıkıntı oluyor. Çocuğumuz dışarı çıktığında da tedirgin oluyoruz. Yetkililerden bir an önce buraya bir çözüm bulup yıkılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Ben tapuya istinaden burada oturuyorum"

Arsanın babasından kalma olduğunu ve elindeki tapuya rağmen arazinin başlarına verildiğini belirten metruk evin sahibi Mehmet Oğuz ise şu ifadeleri kullandı:

"Sene 1991'de 111 koç verip bu araziyi satın aldık. İmar burayı başka kişilere vermiş. Buradan 6 tane cenaze kaldırdım. Bu adamlardan benden istedikleri ne? Ben bu tapuya istinaden burada oturuyorum. Belediyeye gittim, ağladım beni belediyeden kovdular."