Metin- Kemal Kahraman 18 Haziran'da Başkent'te Konser Verecek. Dinleyiciye "Yasaklara Karşı Tavırları Varsa Bekleriz" Çağrısı - Haberler

TAMER ARDA ERŞİN

Muş konseri iptal edilen Metin- Kemal Kahraman, 18 Haziran'da Başkent'te sahne alacak. Kemal Kahraman, " Ankara'da olması sebebiyle de yasaklara karşı bir tavırları varsa bekleriz" diyerek, dinleyicileri konsere davet etti.

Muş konseri iptal edilen Metin- Kemal Kahraman, 18 Haziran'da Ankara Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda konser verecek.

Konser öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kemal Kahraman, Muş konserlerinin iptal edilmesine ilişkin "Yılladır hep böyle bir keyfiyetle yüz yüzeyiz, müzisyenler olarak. Özellikle de Kürtçe ve Zazaca müzik yapan sanatçılar bu konuda özellikle idari yetkililerin, kaymakamların, valilerin ve yerine göre belediye başkanlarının keyfi kararlarıyla, bu türden konser yasaklarıyla sürekli muhatap oluyorduk. Muş konseri diğer konser yasaklarıyla gündeme gelince kamuoyunda daha özel bir karşılık buldu" dedi.

"YASAK SÖYLENTİSİNİN CİDDİ OLUMSUZ ETKİSİ OLDU"

Kahraman, Muş yasağının ardından Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin ve Adana'da konserlerini gerçekleştirebildiklerini ancak Muş yasağı nedeniyle dinleyicinin konsere gelmekte çekindiğini ve bazı dinleyicilerin de bütün konserlerin iptal edildiğini düşündüğünü söyledi. Kahraman, "Bu yasak söylentisinin konserlerimize katılım anlamında ciddi bir olumsuz etkisi oldu. Mesela Urfa'da etkilenmişti kitle. Katılım azdı. Diğer yerlerde beklediğimizin altındaydı ama yine de teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Kahraman, "Ankara'da olması sebebiyle de yasaklara karşı bir tavırları varsa bekleriz" diyerek, 18 Haziran konserine dinleyicilerini davet etti.

Kahraman, daha önce konserlerinin yasaklandığını ancak bu "kötülüğün" aleni olarak yapılmadığını aktararak, şunları söyledi:

"Konseriniz yasaklanıyorsa hakkınızda bir mahkeme açılırdı ya da bir gerekçesi ileri sürülürdü. Neden konser olamayacağına dair. Bugün bunlar uygun bulunmamıştır gibi gerekçelerle ya da kılığını, kıyafetini beğenmedim diyerek ya da daha genel konuşursak toplum ahlakına aykırı, böyle tuhaf ahlaki ve kişisel gerekçelerle konserler iptal edilebiliyor. Bu açıdan çok keyfi kararların olduğu ve bu keyfiyete dayalı yasakların olduğu daha zor bir dönem."

"ZULÜM DAYATILIYOR"

Pandemide sanatçıların zor dönemden geçtiğini ve bu zor dönemin ardından konserlerin yasaklanmasının sanatçıları daha zor durumda bıraktığını anlatan Kahraman, şunları belirtti:

"Zaten pandemide battılar, biraz daha üzerlerine gidersek tamamen çökerler gibi bir strateji mi vardır? Ben de anlayamadım doğrusu. Gerçekten pandemi döneminde bütün sahne sanatları şöyle ya da bu şekilde etkinliklerini gerçekleştirmeye devam ederken müzik tamamen yasaklanmıştı… Şimdi de iki yıl süren pandemi sürecini zor koşullarda geçiren müzisyenlere konser yasakları ve etkinlik iptalleriyle daha da büyük bir zulüm dayatılmış oluyor. Gerçekten bu işten geçinen birçok insan zor durumda. Anlaşılan hedefleri de bu. Müzik camiasını çok daha büyük zorluklarla muhatap ederek, istedikleri seviyesizliğe indirmek. Onların geçim yollarını tamamen kapatarak, çok daha zor durumda bırakmak gibi bir niyet var diye okuyoruz."

"MADDİ VE MANEVİ HIRPALANMIŞ OLUYORUZ"

Kahraman konser yasaklarından dinleyiciden, müzisyene, müzisyenden ses teknisyenine kadar herkesin mağdur olduğunu kaydederek, Muş konserinde yaşadıklarını anlattı. Kahraman, iptalin ardından konser ücretlerinin geri ödenmesi, uçak biletlerinin değişmesi, otelin iptali gibi bir sürece girdiklerini kaydederek, "Maddi ve manevi olarak hırpalanmış oluyorsun. Yarınki konserim nasıl geçecek diye düşüneceğine, bizim işimiz ve görevimiz olmayan, müzikle de alakası olmayan bir işle sizi meşgul etmiş oluyorlar. Bizler zaten konser ücretleriyle ayakta kalıyoruz. Dinleyici gelirse bir şey kazanılıyor, gelmezse çoğu zaten masraflar vs. ancak kendini kapatıyor" dedi.

Kahraman, müzik yasaklarına karşı 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklamasını anımsatarak, "İlgililerin takip etmesini rica ederim" dedi.

ANKA / Güncel