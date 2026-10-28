Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji yarın Diyarbakır, Batman ve Muş için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman'ın kuzeyi, Tunceli, Bingöl ve Muş'ta, akşam saatlerinden itibaren ise Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
'Gizli planı açıklıyorum' diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı

"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor

Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Böyle trafiğe çıktı, polis hemen durdurdu! Gerçek bambaşka çıktı
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti! Kameralar kayıttaydı

Pes dedirten rahatlık! Pazardan alışveriş yapar gibi kıyafet seçti
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum
Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı