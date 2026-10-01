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Meteoroloji, İstanbul ve Kocaeli'nin batısı için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji, gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile Kocaeli'nin batısı için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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