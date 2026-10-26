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Meteoroloji İstanbul'un kuzeyinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekliyor

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Meteoroloji İstanbul'un kuzeyinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağışın bu gece yarısından yarın 18.00'e kadar İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi. Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

(İSTANBUL) Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıya göre kuvvetli sağanak yağışın bu gece yarısından yarın 18.00'e kadar İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Beykoz, Şile) etkili olması tahmin ediliyor.

13-18 Ekim tarihlerinde rekor değerlerde yağışın düştüğü ve yer yer sele neden olan şiddetli yağışın ardından Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yeni bir uyarı yayınladı. Uyarıya göre kuvvetli sağanak yağış bu gece yarısından itibaren etkili olacak ve yarın 18.00'e kadar İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Beykoz, Şile) görülecek. Uyarıda olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

"ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM..."

Uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.10.2026 (Salı günü) ilk saatlerden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Beykoz, Şile) çok kuvvetli (21-75 kg/m2); olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

BEYKOZ'DA METREKAREYE 305 KG YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Önceki hafta 5 gün boyunca etkili olan ve son 80 yılın rekorunu kıran şiddetli yağışlarda metrekareye; Beykoz'da 305, Şile'de 294, Sarıyer'de 238 ve Eyüpsultan'da 220 kilogram yağış düşmüştü. İBB, toplamda 19 bin 761 ihbara müdahale edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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