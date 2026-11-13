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Meteoroloji hafta sonu yurt genelinde yağış bekliyor, Doğu Karadeniz'de kuvvetlenecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar günü yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Yurdun büyük bölümünde hafta sonu hava yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Giresun, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da pus ve sis bekleniyor.

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Havanın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın kıyıları, Malatya, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinde yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve karlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü Bitlis ve Van'ın kuzeyinin yükseklerinde kar bekleniyor

Pazartesi günü ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt'te yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Salı günü de yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak

Çarşamba günü de hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Konya ve Ankara'nın batısı, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde, pazar gününden itibaren ise kuzey kesimlerde azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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