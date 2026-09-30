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Meteoroloji, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Mersin'in doğusunda sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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