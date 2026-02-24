Haberler

İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Zonguldak, Bartın, Düzce ve diğer bölgelerde kuvvetli kar yağışı, Adana, Hatay ve çevresinde ise sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yarın Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedildi.

Samsun'un doğusu ve Ordu ile yarın gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
