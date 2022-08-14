Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere bu kentlerde sağanak yağış olacağı belirtilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava raporlarına göre yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 17 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller arasında Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce yer alıyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYIMLADI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı. Yayınlanan mesajda, "Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Öte yandan Genel Müdürlük, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını da açıkladı. Rüzgar hızının ise Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SARI UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.