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Hafta sonu hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat!

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Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde seyredeceğini ve yağışların özellikle kıyı kesimlerde etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 1, İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 6, İzmir'de ise en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

Meteoroloji Geneler Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ile buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kaynak: ANKA / Güncel
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
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