Meteoroloji'den haftalık rapor! Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Beklenen kış mevsiminin bir türlü gelmemesi nedeniyle barajların doluluk oranı kara kara düşündürürken; Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yarından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükselecek. Sıcaklık değerlerinin Ankara, İstanbul ve Samsun'da 14, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 13 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için ülke genelinde beklenen hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN YAĞIŞ GEÇİŞLERİ OLABİLİR

Bugün ise yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE 20 DERECEYİ BULACAK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükselecek. Sıcaklık değerlerinin Ankara, İstanbul ve Samsun'da 14, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 13 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.