Haberler

Meteoroloji'den Güneydoğu İçin Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kar yağışları bekleniyor. Rüzgar hızlarının 90 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin açıklamasında, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağışlı ve rüzgarlı olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Şanlıurfa çevreleri ile batısında yer alan Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova, Hilvan ve Siverek ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Diyarbakır'ın kuzeybatısında bulunan Ergani, Dicle ve Eğil ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, ilin diğer kesimlerinde ise kar ve karla karışık yağmur görüleceği ifade edildi.

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı etkili olacak

Açıklamada, Diyarbakır'ın yüksek kesimleri ile Batman'ın kuzeyinde yer alan Çermik, Çüngüş, Lice, Kulp, Sason ve Kozluk ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde ise Eruh, Pervari, Uludere ve Beytüşşebap çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşabilir

Meteoroloji, rüzgarın güneydoğulu yönlerden kuvvetli eseceğini vurguladı. Uyarıda, "Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometre/saat'e ulaşabileceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Sel, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kar yağışı beklenen bölgelerde sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, "Özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır" denilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının önceki güne göre 2-3 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği de bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu