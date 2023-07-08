Meteoroloji'den 12 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulundu. Şiddetli yağmura karşı vatandaşların dikkatli olması istenirken, uyarı yayınlanan kentler arasında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Bolu da yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış bekleniyor. Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce "turuncu"; Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova içinse "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

ŞİDDETLİ VE AŞIRI YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.