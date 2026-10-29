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Meteoroloji Antalya için 4 saatlik kuvvetli yağış uyarısında bulundu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek 4 saatlik periyotta Antalya çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Antalya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 4 saatlik periyotta Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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