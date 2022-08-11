Haber : Meta'nın sohbet robotu BlenderBot 3, Zuckerberg'in insanları sömürdüğünü söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meta'nın sohbet robotu BlenderBot 3, Zuckerberg'in insanları sömürdüğünü söyledi

 - Güncelleme:
Meta'nın sohbet robotu BlenderBot 3, Zuckerberg'in insanları sömürdüğünü söyledi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, şirketin Ceo'su Mark Zuckerberg'in insanları para kazanmak için sömürdüğü söyledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, şirketin Ceo'su Mark Zuckerberg'in insanları para kazanmak için sömürdüğü söyledi.

BBC'nin haberine göre, insanların soru sorup sohbet edebildiği ve bu iletişimin yanı sıra kamuya açık kaynaklardan da kelime hazinesini geliştirebilen BlenderBot 3'ün Zuckerberg hakkındaki cevapları gündem oldu.

BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi." yanıtını verdi.

Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği açıkladı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için çok fazla eleştiriliyor.

Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullandığını bildirdi.

Business Insider ise yapay zeka sohbet robotunun Zuckerberg hakkında "ürpertici" ifadesini kullandığını kaydetti.

BlenderBot 3, cuma günü kullanıma sunulmuştu.

AA / Burcu Yağcı - Güncel

Mark Zuckerberg Instagram Facebook Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title