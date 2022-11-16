Meslekten ihraç edilen polis memuru, eşini sokak ortasında öldürdü Güncel Haberler Gaziantep'te polislik mesleğinden KHK ile ihraç edilen Mehmet Yavuz adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini oturduğu sitenin girişinde tabancayla vurarak öldürdü. Şehitkamil'e bağlı Merveşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz, çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi. EVE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ Dilek Yavuz, site girişinde eve girmesine izin vermediği eşi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anında Mehmet Yavuz üzerinde bulundurduğu tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. KADIN ÖLDÜ, KATİL ZANLISI ARANIYOR İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Dilek Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini sokak ortasında öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay yerinden kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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