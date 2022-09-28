Mervenur'u iple boğup, folyoya saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'da 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Duruşma sonrası gözyaşlarıyla açıklama yapan anne Güler Polat, "İçimin ateş sönmedi ama biraz hafifledi" dedi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan, o dönem 20 yaşında olan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu süreçte gerek cinayet büro amirliği gerek adli makamların çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Oğuz, "1,5 yıldır davamız sürüyordu. Davada yargılanan 6 sanık vardı. Bunların baş kahramanları ceza aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu anlamda hiçbir indirim yapılmaması, bizim için sevindirici bir haber oldu. Diğer 3 sanık beraat etti. Bunun için üst yargı yollarına başvuracağız. Şu an için herkesten Allah razı olsun diyoruz. Mahkeme heyeti içimizi serinletecek karar verdi" diye konuştu.