Mersin merkezli 9 ilde "sahte ilan" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 9 ilde sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesince kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirlikleri ekipleri, söz konusu suç örgütünün sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Çalışmada, ülke genelindeki 700 vatandaşın mağdur edildiği, şüphelilere ait banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 450 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Mersin'in de aralarında olduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri saptanan 3 ofis ve 1 ikametteki aramalarda, 28 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte polis muhabiri kartı, çeşitli kişilere ait 16 kimlik ile 20 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.