Haberler

Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Taşucu Limanı'nda Ekipler Hazır

Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Taşucu Limanı'nda Ekipler Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. Olayın ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri olası müdahale için hazırlık yapmaya başladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri hazırlık yapıyor.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere ayrılan, 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede çalışma sürerken, Mersin'deki sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de Taşucu Limanı'nda hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin, olası bir durumda müdahale için hazır beklediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı

İstanbul'daki deprem fırtınası büyük depremi tetikler mi?

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gemi kazası için başsağlığı mesajı
Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı

Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine büyük saldırı hazırlığı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından ifadeye çağırıldı