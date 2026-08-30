Girne'de Yolcu Gemisi Alabora Oldu: Taşucu Limanı'nda Ekipler Hazır

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri hazırlık yapıyor.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere ayrılan, 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi limanın 7 kilometre açığında alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede çalışma sürerken, Mersin'deki sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de Taşucu Limanı'nda hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin, olası bir durumda müdahale için hazır beklediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı