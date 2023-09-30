Mersin'in ilk kentsel dönüşümleri vatandaşı memnun ediyor

Mersin tarihinde ilk kentsel dönüşümü gerçekleştiren, ikinci projede de yolun yarısını geçen merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Barış Mahallesinde 2024 yılının ikinci çeyreğinde evleri sahiplerine teslim edecek

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak:

"2024'ün ikinci çeyreğinden sonra projeyi tamamen bitirip, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

"Şu an yüzde 90 oranında vatandaşla tapu devirlerini gerçekleştirmiş olduk"

MERSİN - Mersin tarihinde ilk kentsel dönüşümü gerçekleştiren, ikinci projede de yolun yarısını geçen merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Barış Mahallesinde 2024 yılının ikinci çeyreğinde evleri sahiplerine teslim edecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Gültak, "2024'ün ikinci çeyreğinden sonra projeyi tamamen bitirip, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şu an yüzde 90 oranında vatandaşla tapu devirlerini gerçekleştirmiş olduk. Yani çok ciddi bir memnuniyetten söz ediyoruz ki Türkiye ortalamasında böyle yüzde 90'ı bulmak kolay bir iş değil" dedi.

Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde yıkım olmasa da büyük sarsıntı yaşanan Mersin'de insanlar günlerce evlerine giremezken, kentsel dönüşüme talepler çığ gibi büyüdü. Mersin'de ilk kentsel dönüşümü Çay Mahallesi'nde gerçekleştiren ve vatandaşlara anahtarlarını veren Akdeniz Belediyesi, Barış Mahallesi'nde devam eden 500 konutluk ikinci projeyi de 2024 yılının ikinci çeyreğinde hak sahiplerine teslim edecek. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımına devam edilen yerinde kentsel dönüşüm projesinde bloklar yükselmeye devam ederken, 60-70, hatta bazıları 100 yıllık evlerin bulunduğu mahallede artık doğalgazlı modern konutlar, iş yerleri, kültür merkezi, kreşi, otoparkı ve yeşil alanları ile yepyeni bir yerleşim şekilleniyor. Çay Mahallesi'nin ardından Barış Mahallesi'ndeki yerinde kentsel dönüşüm de özellikle depremlerin ardından çok eski ya da çok katlı binalara girmeye korkan Mersinlilere yeni umut oldu.

"Şu anda yüzde 90 oranında vatandaşımızla tapu devirlerini gerçekleştirmiş olduk"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, Akdeniz ilçesinin 65 mahalleden oluştuğunu söyledi. Akdeniz'in kentin en merkez ilçesi olduğunu kaydeden Gültak, "Şehrin en önemli ilçesi. Bir yandan ticaretin, bir yandan turizmin, bir yandan tarımın olduğu, limanın, serbest bölgenin olduğu en kritik, Türkiye'deki önemli ilçelerden bir tanesi. Fakat bu ilçemizin içinde çok fazla kaçak yapı ve miladı dolmuş, yaşı çok fazla olan inşaatlarımız vardı. İşte Barış Mahallesi de tam bunlardan bir tanesi. 2 katlı 3 katlı ama bundan 60-70 yıl önce yapılmış, demiri çimentosu artık patlamış, kendisini ortaya çıkartmış inşaatlarla dolu, sokakları dar, yeşil alanları olmayan, otopark alanları olmayan, sosyal donatı alanlarından mahrum bir mahalleden bahsediyorduk. Geldik burada projeler çizdik. Vatandaşla oturduk anlaştık. ve şu an yüzde 90 oranında vatandaşla tapu devirlerini gerçekleştirmiş olduk. Yani çok ciddi bir memnuniyetten söz ediyoruz ki Türkiye ortalamasında böyle yüzde 90'ı bulmak kolay bir iş değil" diye konuştu.

"2024'ün ikinci çeyreğinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Yapıların hızla ilerlediğinin altını çizen Gültak, "18 blok var arkamızda. Şu ana kadar açılmamış 5 tane bloğumuz var. Temeli atılmamış 5 bloğumuz var. Diğerlerinin hepsi temeli atıldı. Bunların içinde çoğu bitti. İnşallah 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra da tamamen bitip vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz bir projeden bahsediyoruz. Bu projede 500'ün üzerinde konut, 50 iş yeri, 1 cami, kültür merkezi ve sosyal donatı alanlarının olduğu çok güzel yerinde bir dönüşümden bahsediyoruz. Sokakta veya bir apartman dairesinde ya da bir sitedeki bir dönüşüm değil. Yerinde bir mahallenin dönüşmesinden bahsediyoruz ki örnek olacak bir proje. Türkiye'de örnek olacak, Mersin'e de örnek olacak bir projeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinin de hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü hayata geçirmesi lazım"

Mersin'in en büyük sorunlarından birinin kaçak ve eski yapılar olduğuna vurgu yapan Gültak, "Bu konuda ciddi çalışmalar yaptık, sadece söylemde kalmadık. Çay Mahallesinde şu an 500 konut ve iş yerleri bitti, vatandaşımız oturuyor. Bu bizim aslında ikinci projemiz. Yani kendi dönemimizde bin konutluk projeyi bitirmiş oluyoruz. Tabi ki biz Mersin'de eğer güvenilir ortamlarda yaşayıp alışveriş yapmak istiyorsak sadece Akdeniz'in değil büyükşehir belediyesinin ve diğer ilçe belediyelerin de hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Biz bunları yaptık. İnşallah 2024'ten sonra yeniden burada olduğumuz taktirde biz hızlı bir şekilde Akdeniz'de dönüşümü devam ettireceğiz. Burada tabi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza da yardımları ve desteklerini hiç eksik etmediler ayrıca onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Akdenizliler merak etmesin, sözde kalmayacak. Gördüğünüz gibi arkamda gerçekleşmiş konutları ikinci dönemimizde de hızla hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklide konuştu.