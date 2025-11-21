Haberler

Mersin'deki Su Kesintilerine Siyasi Tepkiler

Güncelleme:
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'de yaşanan su kesintilerine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kıratlı, MESKİ'nin vatandaşları mağdur ettiğini belirtirken, Aldemir de su yönetimindeki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kentte günlerdir su kesitisi yaşanmasına tepki gösterdi.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, Mersin'deki su kesintisi nedeniyle vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.

Mersin halkının çeşme başlarında bidonlarla su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade eden Kıratlı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MESKİ) kenti rezilliğe mahkum ettiğini bildirdi.

Kıratlı, Mersin'de belediyenin su yönetiminde sınıfta kaldığını anlatarak, "MESKİ, hizmet veremediği gibi Türkiye'nin en yüksek su tarifelerini uygulamaktadır. Bu açık, net ve doğrudan Mersin'i soymaktır. Bunca parayı toplayıp vatandaşın musluğundan 4 gün boyunca bir damla su bile akıtamayan bir yönetimden söz ediyoruz. Bu beceriksizliktir, sorumsuzluktur, kriz yönetememektir." ifadesini kullandı.

CHP'li bir Mersin milletvekilinin, merkezi hükümeti suçlayarak algı siyaseti yürütmeye çalıştığını anımsatan Kıratlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradan kendisine açıkça ifade ediyorum; kendi Büyükşehir Belediye Başkanınız Sayın Vahap Seçer'in meclis oturumundaki sözlerini dikkatle dinleyin. Sayın Seçer, su kesintisinin yalnızca 10 saatlik bölümünün hızlı tren deplasesinden, geri kalan büyük kısmının ise yerel yönetimlerin Hal Katlı Kavşağı'ndaki imalat hatasından kaynaklandığını bizzat kendisi söylemiştir. Dolayısıyla milletvekiline çağrımdır; doğru bilgi vermek bir siyasetçi için zorunluluktur, sorumluluktur. Buradan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum; trafiği çözemiyorsunuz, altyapıyı çözemiyorsunuz, suyu bile yönetemiyorsunuz. Elinize yüzünüze bulaştırdınız. Mersinlilerin sabrını daha fazla zorlamayın."

İl Başkanı Aldemir de tepki gösterdi

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de su kesintileri nedeniyle kentte hayatın durma noktasına geldiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaptığı açıklama ile MESKİ tarafından yapılan çalışmalardaki teknik sıkıntıdan dolayı su kesintilerinin uzadığını kabul ettiğini aktaran Aldemir, CHP'li bir milletvekilinin sorumluluğu Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne (AYGM) yükleme gayretiyle algı siyaseti yürüttüğünü belirtti.

Bu algılara rağmen gerçeklerin net olduğunu ifade eden Aldemir, şunları kaydetti:

"Kesinti tarihi, MESKİ'nin kendi talebi ve organizasyonu ile 17 Kasım'a alınmıştır. MESKİ'nin 3 saat dediği sistemdeki suyun tahliyesi 18 saat sürmüş, 8 saatlik imalat 38 saate uzamıştır. AYGM, kendi işini planlanan zamanında tamamlamıştır. Bu aşamadan sonra MESKİ'nin tamamlaması gereken çalışmaların uzaması ve oluşan arızaların giderilmesi için sahaya ek teknik ekip göndermiştir. Yani kesintinin asıl sebebi Hal Katlı Kavşağı'ndaki MESKİ imalat hatalarıdır. Bu gerçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından da meclis kürsüsünde açıkça ifade edilmiştir."

Aldemir, Cumhur İttifakı olarak Mersin'in menfaati için siyasi kaygı gütmeden halkın faydası olan her projeye "evet" dediklerini anlattı.

Türkiye'nin en pahalı suyunu satan MESKİ'nin şehre günlerce su verememesinin kabul edilemez olduğunu belirten Aldemir, "Mersin'e ivme kazandıracak projelerden biri olan hızlı tren projesini beceriksizliğinize alet etmenize müsaade etmeyeceğiz. Planlama yapmadan iş yapmaya çalışmanın diyeti de vatandaşa ödetilemez. Trafik çözülemiyor, altyapı yenilenemiyor, şimdi de su yönetimi krize dönüşmüştür. Mersin halkı artık bahane değil, hizmet beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
