Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat' operasyonu

BELEDİYE BAŞKANI: HUKUKA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özyiğit, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Yenişehir Belediyemize yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon hakkında çeşitli haberler yer almaktadır. Yenişehir Belediyesi olarak hukuka olan inancımız tamdır; Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse ya da hiçbir kuruluş kendisini hukukun üstünde göremez. Bu doğrultuda, ilgili kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge eksiksiz şekilde paylaşılmakta, sürece tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde yaklaşılmaktadır. Belediyemiz, kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman korumuştur. Bu doğrultuda, idari süreçlerimiz ve iç denetim mekanizmalarımız titizlikle işlemeye devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar etmemesini önemle rica ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı