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Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası mavi sularla buluştu

Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası mavi sularla buluştu
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan biri caretta caretta, ikisi yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 3 kaplumbağa, yaklaşık 1 yıllık tedavi sonrası doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaralı olarak bulunup tedaviye alınan biri caretta caretta (iribaş), ikisi yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) olmak üzere 3 deniz kaplumbağası, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından sahillerde yaralı halde bulunan kaplumbağalar, yaklaşık 1 yıl süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu. Kaplumbağalar, kimlik ve tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldıktan sonra Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde düzenlenen törenle denize salındı. Programa Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, kurum temsilcileri, öğrenciler katıldı. Katılımcılar, kaplumbağaların yeniden özgürlüklerine kavuştuğu anlara tanıklık etti.

'BUGÜNE KADAR 69 KAPLUMBAĞAYI TEDAVİ EDİP, DENİZLE BULUŞTURDUK'

Programda konuşan DKMP Adana 7'nci Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, tedavi süreçleri tamamlanan üç kaplumbağayı yeniden denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kaplumbağalarımızın biri caretta caretta, ikisi ise yeşil deniz kaplumbağasıdır. Yaşları 5 ile 50 arasında değişiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak üstlendiğimiz görevi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında faaliyete başlayan rehabilitasyon merkezinde bugüne kadar 90 deniz kaplumbağası getirildi. Son salımla birlikte tedavisi tamamlanan 69 kaplumbağayı denizle buluşturduk. Kaplumbağaların yuvalama dönemi devam ediyor. Vatandaşlar sahilde bulunan yuvalara zarar vermemeli. Yaralı veya yardıma ihtiyaç duyan deniz kaplumbağalarının görülmesi halinde yetkililere mutlaka haber vermeliler" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Belinay Şahin ise bir canlının yeniden doğaya kavuşmasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kaplumbağaların sağlıklarına kavuşturulmasının büyük anlam taşıdığını söyledi. Öğrencilerden Caner Eymen Turan da deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına dönüşünü izlemenin kendisi için unutulmaz deneyim olduğunu ifade etti. Programın ardından katılımcılar, deniz kaplumbağaları ve çevre bilinci temalı fotoğraf ile resim sergilerini gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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