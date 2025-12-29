Haberler

Mersin'de silahla yaralama iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde silahla yaralama olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili inceleme sonucu yakalanan şüphelilerin üzerine silah ele geçirildi.

Mersin'de silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Şevketsümer Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların R.C. F.C. ve İ.K. olduğunu belirledi.

Olaydan sonra bir hafif ticari araçla Adana'ya gittikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Operasyonda, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
