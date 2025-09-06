Mersin'de Şehit Özel Harekat Polisi Uğurlandı

Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit Karapınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile polisler katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Öte yandan şehidin babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."