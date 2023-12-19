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Mersin'de Otomobil Nehre Düştü: 2 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Adana Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, Berdan Nehri'ne düştü. Olay sonucunda araçtaki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin nehre düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana Bulvarı'nda seyreden plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Berdan Nehri'ne düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki Yusuf Fidanoğlu ve Fethi Bayram'ı sudan çıkarttı.

Fidanoğlu ve Bayram, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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