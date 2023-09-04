Mersin'de 'Mersin Yerel Basın Çalıştayı' düzenlendi

Mersin'de, MHP Milletvekili Levent Uysal tarafından 'Gülümseyen Mersin' mottosuyla kurulan Mersin Bizim Platformu ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) işbirliğinde 'Mersin Yerel Basın Çalıştayı' düzenlendi. İki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde, 'Dijital Medya Çalışmaları ve İnternet Gazeteciliği' konuları ele alındı.

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, milletin sesini mecliste duyurabilmek için milletvekili olarak Ankara'da görev yaptığını söyledi.

"Ben milletin vekili olmak istiyorum, sizlerin vekili olmak istiyorum" diyen Uysal, bu doğrultuda sektörel bazda 'Mersin'in eksik olan neleri var', bunları incelemek istediklerini, bunlarla ilgili hep birlikte ortak karar almak, bir yol haritası çıkarmak için sadece gönüllülerden oluşan ve sadece Mersin için çalışmaya odaklı insanların olduğu 'Mersin Bizim Platformu'nu kurduklarını belirtti.

"Daha konforlu bir hayat yaşamanız ve sektörü geliştirmeniz için sizlerle hareket ediyoruz"

Platforma Mersin basının da başından bu yana destek verdiğini kaydeden Uysal, "Şimdiye kadar basın mensupları olarak sizler bizim için bir şeyler yaptınız, bizleri desteklediniz, doğruları yazdınız, doğruları söylediniz ama artık sizlerin daha konforlu bir hayat yaşamanız ve sektörü geliştirmeniz için sizlerle hareket ediyoruz. Onun için bu çalıştayı düzenliyoruz. Bu tabii ki ilk. Burada neler yapabileceğimizi planlayacağız, çıktılarımızı alacağız ve Mersin'deki basın mensuplarının ailesinden oluşturacağımız bir lobi ile ekim ayı itibariyle Ankara'da bu çözümlerin sonucuna ulaşmak için hep beraber çalışacağız. Çünkü Ankara'daki lobi kuvvetimiz olmaz ise burada sonuç alamayız. Onun için de ben 1 Ekim itibariyle meclis açıldığında 2 Ekim'de sizleri oraya bekliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, bundan sonraki çalıştayı KKTC'de yapmak istediğini, oradaki toplantıda sektörün değişimi ile ilgili katma değer sunacak konuların ele alınacağını dile getiren Uysal, Mersin'de yerel basının sorunlarının konuşulduğu bir toplantının ilk kez düzenlendiğini öğrenmiş olmanın da kendisini ayrıca onurlandırdığını ifade etti.

"Geleceğe uyum sağlamamız gerekiyor"

MGC Başkanı Kaya Tepe ise konuşmasında, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin kültürel, siyasi, mesleki her türlü sorununu çok rahat tartışabildiği, bunun yanında mesleki eğitimlerin de yapıldığı bir meslek örgütü olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz özellikle dijital medya, sosyal medya, yeni medya bunlar bizim için çok önemli kavramlar. Bunlarla birlikte özellikle gelişen teknolojiyle mesleğimizi çok daha rahat yaşamamızı, ekonomik olarak çok daha rahatlatacağını düşünürken aslında çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya kaldık. Ciddi anlamda mesleğimizi kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldık. Tabi bizlerin de bu anlamda geleceğe uyum sağlamamız gerekiyor. Çok yönlü olmanız lazım, geleceğe uyum sağlamanız lazım biz de bu uyumu sağlayacağız. Çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Mersin İl Başkanı Serdar Soydan da son genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptıkları saha çalışmaları sırasında, "Bu kentte yaşıyoruz, işimiz, aşımız bu kentte, bu şehre aşığız ve burada siyaset yapacağız. O yüzden en iyisini yapmak zorundayız" dediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti; "Ve sahada şunu vurguladık; 'Ben yaptım oldu mantığı ile bir yere varamayız. O nedenle kenti tanıyan, bilenlerle ne yapabiliriz buna bakacağız' demiştik. Bugün ilk çalıştayımızı kentimizi en iyi tanıyan basın mensuplarıyla birlikte yapıyoruz. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor, eksiklerimiz nedir, sorunlarımız nedir, bunları madde madde belirleyeceğiz. Zamanla diğer sektör temsilcileriyle de çalıştaylarımızı devam ettirip, Mersin'i hep birlikte ortak akılla yönetip, hak ettiği noktaya nasıl getirebiliriz, bizim tek gayemiz bu. Mersin Bizim diyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İki oturum halinde gerçekleşen çalıştayın ilk oturumunda, Nişantaşı Eğitim Vakfı tarafından 'Dijital Medya Çalışmaları ve İnternet Gazeteciliği' başlıklı sertifikalı eğitim verildi. Eğitimde, Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Tan tarafından 'Yeni Medya' konusunda bilgiler aktarıldı. - MERSİN