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Mersin'de Zafer Bayramı Denizde Kutlandı

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Mersin'de kürek sörfü sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde Türk bayrakları açarak kutladı. Soli Sahili'nde düzenlenen etkinlikte kumsalda ve mavi sularda bayraklarla coşkulu bir kutlama yapıldı.

Mersin'de denize açılan kürek sörfü sporcuları, açtıkları Türk bayraklarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübünce (Akdeniz SUP), Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla merkez Mezitli ilçesi Soli Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların da katıldığı etkinlikte kumsalda büyük boyutlu Türk bayrağı açıldı.

Daha sonra denize açılan kürek sörfü tutkunları, mavi sularda bayrak sallayarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kulüp yöneticisi Fuat Aracı, AA muhabirine, 30 Ağustos'u suda kutlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Bayramlara önem verdiklerini belirten Aracı, "Bizim için anlamlı ve özel bir gün. Arkadaşlarımızla kıyıda bayrak açarak kutlamamızı yaptıktan sonra suya açıldık. Bizim için önemli olan bu işi bu sporla özdeşleştirebilmek ve bu anlamlı günde hep birlikte olabilmekti." dedi.

Kaynak: AA
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