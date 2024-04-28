Mersin'de Kaybolan Emekli Öğretim Üyesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için 24 Nisan'da başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde dağlık alanda yürütülen çalışmaya, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

Konya'dan doğa yürüyüşü için Mersin'e gelen emekli akademisyen Taşpınar'dan 23 Nisan'da haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler 24 Nisan'da Cocak Deresi mevkisinde arama çalışması başlatmıştı.