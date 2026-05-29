Mersin'de "28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması" yapıldı

Mersin'de düzenlenen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması'nda Müslüman ve Hristiyan din adamları, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik için dua etti.

Büyükşehir Belediyesince, farklı dine mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Asri Mezarlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla "28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması" düzenlendi.

Programa, Mersin Müftülüğü Din Görevlisi Adem Koç, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Coşkun Teymur, Latin İtalyan Katolik Kilisesi Komite Başkanı Janet Dibo, Latin İtalyan Katolik Kilisesi pederleri Jawahar Cutinho, Royston Dsouza ve Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ile vatandaşlar katıldı.

İlahi ve duaların okunduğu programda kilise korosu da müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte din adamları barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Programda Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç de konuşma yaptı.

Etkinlik, barış ve kardeşlik duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
