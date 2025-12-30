Haberler

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi koyulaştı

Mersin'de Göksu Nehri'nin rengi koyulaştı
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri, zeytin fabrikalarından kaynaklanan atıklar nedeniyle su renginin koyulaşması ile gündeme geldi. Bölge halkı kötü kokular nedeniyle nehrin çevresinde duramadıklarını belirtti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde turkuaz renkli Göksu Nehri'ne akan atıklar nedeniyle suyun rengi koyulaştı.

İlçede Göksu Deltası'ndaki kuş cennetinden Akdeniz'e dökülen turkuaz renkli Göksu Nehri, dökülen atıklar nedeniyle koyu renkte akmaya başladı. Çevrede yaşayanlar, kötü koku yayıldığını belirterek, nehrin yakınından geçemediklerini söyledi. Bölge halkının şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri nehirden su numunesi aldı. Nehrin, zeytin fabrikalarından deşarj edilen atık sular nedeniyle renk değiştirdiği iddia edildi.

Öte yandan, Aralık 2022'de nehirde benzer kirliliğin yaşanması üzerine yapılan incelemede Mut ilçesinden Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden 2 zeytin işleme tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
