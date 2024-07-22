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"Terör halayı çekenlere gözaltı! 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütü propagandası yapması üzerine başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de sahil kenarında bir grup terör yandaşı tarafından çekilen halay görüntüleri büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntülerin ardından şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

"TERÖR HALAYI" İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun "Terör halayı" sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

'Terör halayı çekenlere gözaltı! 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı

9 KİŞİ YAKALANDI 2 KİŞİ ARANIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

'Terör halayı çekenlere gözaltı! 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Mert Kafkas Sahin:

Kekodans

6
3
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