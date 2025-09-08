Mersin'de Asayiş Olaylarında Dikkat Çeken Düşüş

Mersin Valisi Atilla Toros, 8 aylık asayiş olaylarına ilişkin, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun 10'unda da azalma sağlanmış, bu suç grubunda yüzde 13 oranında bir düşüş kaydedilmiştir." dedi.

Vali Toros, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, kentteki 8 aylık asayiş verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mersin'in huzuruna göz diken, yasa dışı yapılardan organize suç şebekelerine, "şehir eşkıyaları"ndan dolandırıcılara, zehir tacirlerinden göçmen kaçakçılarına kadar her türlü suç odağına karşı devletin iradesinin net olduğunu vurgulayan Toros, kararlı, caydırıcı ve kesintisiz mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirtti.

Toros, kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele önemli başarılar elde edildiğine dikkati çekerek, "Bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun 10'unda da azalma sağlanmış, bu suç grubunda yüzde 13 oranında bir düşüş kaydedilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelede de büyük başarı elde ettik. Bu gruptaki 9 önemli suçun 9'unda da azalma sağlanmış, suç oranı yüzde 29 gerilemiş, aydınlatma oranı yüzde 94,4'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Hırsızlık olaylarına karşı etkin çalışma yürüttüklerini anlatan Toros, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması ile ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına karşı yürütülen mücadelenin de titizlikle sürdüğünü dile getirdi.

Organize suç şebekleri, kaçakçılık ve tefecilik suçlarına yönelik çalışmalar

Toros, organize suç şebekelerine karşı suçun kaynağını "kurutma" hedefiyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde düzenlenen 50 operasyonda gözaltına alınan 197 şahıstan, 79'u tutuklanmış, 66'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen 643 operasyonda 806 şahıs hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Bu operasyonlarda 525 bin litre akaryakıt, 42 bin litre alkollü içki, 145 bin paket sigara, 5 bin 500 elektronik sigara, 67,7 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 12 bin kilogram tütün ele geçirilmiş, 65,3 milyon lira vergi kaybı önlenmiştir. Bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ele geçirilen akaryakıt miktarında yüzde 22, alkollü içkide yüzde 63, makaron miktarında ise yüzde 131 artış sağlanmıştır. Tefeciliğe karşı düzenlenen 55 operasyonda gözaltına alınan 174 şahıstan 44'ü tutuklanmış, 26'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Uyuşturucuyla mücadele

Başta gençler olmak üzere milletin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı karalı mücadele verdiklerini vurgulayan Toros, "2025'in ilk 8 ayında gerçekleştirilen 895 operasyonda gözaltına alınan 1340 şahıstan 723'ü tutuklanmış, 257'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 30, gözaltı sayısında yüzde 27 ve tutuklama sayısında yüzde 39 artış sağlanmıştır. Geçen yıla kıyasla yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 317, uyuşturucu hap sayısında yüzde 174 artış gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen kaçakçılığı

Toros, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 41 operasyonda 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirterek, "İlimizde yasal kalış hakkı bulunan 199 bin 366 yabancı bulunmaktadır. Bunların 158 bin 393'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler, 39 bin 451'i ikamet izinliler ve 1522'si uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır. Yapılan kimlik kontrollerinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1031 yabancıdan 549'u sınır dışı edilmiş, kalanların sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Düzensiz göçe karşı kararlı ve kesintisiz bir mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan her verinin, Mersin'in güvenliği için verilen mücadelenin, cesaretin ve iradenin rakamlara yansıyan ifadesi olduğuna işaret eden Toros, "Devletimizin verdiği yetki, milletimizin bize emanet ettiği sorumlulukla, suç ve suçluyla mücadelemizi en kararlı ve en etkin yöntemlerle, hukuk ve insan hakları çerçevesinde sürdürüyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle ilimizin huzurunu ve güvenliğini bozmayı hedefleyen hiçbir kişi veya yapıya asla geçit vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.