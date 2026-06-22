Dünya Kupası'nı karıştıran Ganalı şaman yıldız golcüye büyü yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana'nın Panama ile oynadığı karşılaşmada tribünlere yansıyan görüntüler büyük ilgi çekmişti. Geleneksel kıyafetleriyle tribünde yer alan ve yaptığı hareketlerle dikkat çeken Ganalı şaman, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Bazı taraftarlar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise şamanın rakip takım oyuncuları için büyü yaptığı yorumunda bulunmuştu.

HARRY KANE AÇIKLAMASI

Gündem olan görüntülerin ardından konuşan Ganalı şaman, İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şaman, gerçekleştirdiği ritüellerden birinin Harry Kane'i etkisiz hale getirmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şamanın açıklamalarının ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar açıklamaları esprili bir şekilde yorumlarken, bazı futbolseverler ise Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda bu tür hikâyelerin turnuvaya renk kattığını savundu.

GANA'NIN GÖZÜ İNGİLTERE MAÇINDA

Panama karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Gana, gruptaki kritik İngiltere maçına hazırlanıyor. Ganalı taraftarların ise tribünlerde yine renkli görüntüler oluşturmaya hazırlandığı belirtiliyor.