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Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm

Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
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Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı iki kritik hata ile kalesinde goller görmüş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Deneyimli eldiven, hatasını kabul ederek ''Geç kaldım, üzgünüm'' dedi.

  • Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.
  • Fernando Muslera, iki kritik hatası nedeniyle Uruguaylı taraftarların tepkisini çekti.
  • Muslera, ikinci golde geç kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, yaptığı iki kritik hata ile kalesinde 2 gol gördü. 

URUGUAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Bu sonuçla birlikte gruptan çıkma şansını tehlikeye sokan Uruguay'da taraftarlar Fernando Muslera'ya tepki göstererek yıldız ismin yedek kulübesine çekilmesini savundu. 

''İKİ ZOR POZİSYONUN BERABERLİĞE YOL AÇMASI ÜZÜCÜ''

Tepkilerin odağı olan Uruguay Milli Takımı'nın file bekçisi maç sonunda açıklamalarda bulunarak, "Ne yazık ki, çok çalıştığımız bir maçı berabere bitirdik. Tıpkı önceki maçın ikinci yarısında olduğu gibi baskı yapmaya, denemeye devam ettik, fırsatlar yarattık ama iki zor pozisyonun beraberliğe yol açması üzücü. Ama oynanacak bir maç daha var, her şey bize bağlı ve en önemlisi de bu." dedi. 

''GEÇ KALDIM, ÜZGÜNÜM''

Yediği goller hakkında konuşan deneyimli eldiven, eleştirileri haklı buldu ve "Bunlar futbolda her zaman yaşanan durumlar. İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım ancak geç kaldım, üzgünüm. Daha iyi bir maç çıkarabilirdim. İkinci gol de açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakip oyuncunun da becerisi vardı ve golü attı.'' sözlerini sarf etti.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
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