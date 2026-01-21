Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Mersin'in Erdemli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Erdemli olup, kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 16.12'de merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
