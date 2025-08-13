Mersin'de 10 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Gizlendiği Bazada Yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama", "ruhsat silah bulundurulması" ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.S'nin saklandığı evi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı.

Ekipler, evdeki incelemede 650 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirdi.

V.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

Kentte 1 hafta içerisinde polis ekiplerince yakalanan 305 firari hükümlü ve şüpheliden 77'si cezaevine teslim edildi.