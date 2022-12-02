Merkez Bankası Başkanı Kkm Hakkında Bilgi Vermedi, Hdp Salonu Terk Etti... Rıdvan Turan: "Bürokratik Darbe ile Karşı Karşıyayız"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rıdvan Turan, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki göstererek salonu terk etti. Turan, “Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis'te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor” dedi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN - BERKAY VAROL - MEHMET AYGÜN / KAMERA: AZİZ METİN TURAN

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rıdvan Turan, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki göstererek salonu terk etti. Turan, "Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis'te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatla ilgili sunum yapması kararlaştırılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün komisyona KKM ve Merkez Bankası'nın çalışmaları hakkında ilgili sunum yaptı ve milletvekillerine bilgi verdi.

Ancak Kavcıoğlu, Merkez Bankası Kanunu'na atıf yaparak KKM'nin maliyetiyle ilgili açıklama yapmayı reddetti. Bunun üzerine CHP, HDP ve İYİ Parti'nin komisyon toplantısında bulunan üyeleri, Kavcıoğlu'nun tavrını protesto ederek salonu terk etti.

"BÜROKRATİK VESAYET HATTA BÜROKRATİK DARBE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Komisyon üyesi ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Turan, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Kavcıoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Bence şu anda bir tür skandala sahne oluyor Meclis. Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Merkez Bankası Başkanı bugün de geldi 'biz bu bilgiyi veremeyiz' dedi. Düşünsenize Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis'te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor. Bu son noktada bu halkın iradesine karşı son derece saygısızlıktır, çok büyük bir saldırıdır.

"BUNU HALK ADINA KABUL EDEBİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Milyarlarca TL'lik bir kaynak yoksullardan zenginlerin cebine doğru transfer ediliyor. Çok açık, çünkü KKM'nin esası buna dayanıyor. Parası olanın daha fazla para kazanmasına dayanıyor. Peki biz, bizi buraya gönderen halk adına ya kamunun kaynaklarından Merkez Bankası vasıtasıyla KKM'ye ne kadar paranın gideceğini niye öğrenemiyoruz? Şu anda iktidar bloku da bu bilginin verilmesinin doğru olduğunu söyleyecek kadar demokrasi ile uzak yakın alakası kalmamış durumda. Gerçekten tam anlamıyla skandal ile karşı karşıyayız. Bunu halk adına kabul edebilmemiz mümkün değil. O sebeple ben çok kısa söz aldım. 'Bu tiyatroya ortak olmanın anlamı yok, burada yaşanan çok açık bir bürokratik darbedir ve herhangi bir değerlendirme yapmayacağım, protesto ediyorum ve çıkıyorum' dedim."