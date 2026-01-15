Meriç Nehri havzasındaki kültürel eserler restore edilecek

Avrupa Birliği'nin Interreg VI-A IPA Türkiye-Bulgaristan Programı kapsamında yürütülen " Meriç'te Zamansız Yolculuk" projesiyle, Meriç Nehri havzasında yer alan tarihi ve kültürel mirasın korunması, restore edilmesi ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentte bir otelde düzenlenen açılış toplantısında yaptığı konuşmada, projenin Meriç Nehri'nin iki yakasını kültürel bir bağla yeniden güçlü biçimde kenetleyeceğini söyledi.

Turizm sektörünün ihtiyaçlarından yola çıkılarak sınır ötesi bölgenin tanıtım çalışmalarının üstlenildiğini belirten Bacıoğlu, "Edirne'nin ve sınır ötesi bölgenin sahip olduğu tarihi hazineleri, nehirlerin birleştirdiği kültürel rotalarla dünyaya anlatmak için kolları sıvadık." dedi.

Sadece binaları değil, hikayeleri de restore etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bacıoğlu, projenin turistlerin ve tarih meraklılarının ilgisini bölgeye çekmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bacıoğlu, Meriç Nehri'nin binlerce yıldır medeniyetleri birbirine bağlayan bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, bu "zamansız yolculuğu" uluslararası ölçekte bir turizm markasına dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgaristan'ın Harmanlı Belediye Başkanı Maria Ivanova Kirkova, Malko Tırnavo Belediye Başkanı Iliyan Yanchev, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Proje hakkında

Bulgaristan ve Türkiye sınır hattında hayata geçirilen proje, sınır ötesi bölgelerde turizmin mevsimsellikten kurtarılması, yıl geneline yayılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Malko Tarnova Prof. Dr. Aleksandır Fol Tarih Müzesi, Trakya Üniversitesi, Harmanlı Belediyesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ortaklığındaki proje kapsamında, Bulgaristan'ın Hasköy (Haskova), Ortaköy'deki (İvaylovgrad) bölgeleri ile Edirne'deki tarihi yapıların restorasyonları gerçekleştirilecek, dijital kent arşivleri oluşturulacak.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan 782 bin avroluk kısmı AB fonlarından karşılanan 975 bin avroluk bütçesi bulunan projede, yıl boyu uygulanabilecek standartlaştırılmış turizm etiketleme metodolojisi geliştirilirken, sınır ötesi tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle bölgenin uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yönetiminde olan Edirne tarihi şehir merkezinde yer alan İtalyan Kilisesi ve ek binaları onarımdan geçecek ve yaşayan dijital müze olarak hizmet verecek.