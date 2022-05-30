Merhum Bakan Ayvaz Gökdemir'in adının verildiği Ortaokul açıldı - Haberler

Açılışa Vali Davut Gül ile birlikte Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 19,20,21. Dönem Milletvekili ve 50,51,52,53. Dönem Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in kardeşleri, çocukları ve diğer aile fertleri ile protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Davut Gül, Devlet büyüklerinin adını yaşatmak adına böyle bir proje yaptıklarından bahsederek şunları söyledi: "Gaziantep'e hizmet etmiş Bakanlık yapmış Devlet Büyüklerimizin isimlerini okullarımıza veriyoruz.

Rahmetli Bakanımızın Gaziantep'e çok sayıda hizmeti olmuştur. Üzerimizde çok büyük hakları var. Bakanımızın mekânı cennet, makamı ise Ali olsun. İnşallah bu okulda nice Ayvaz Gökdemir'ler yetişir.

Bu vesileyle başta Abdülhamit Bakanımız, Gaziantep Milletvekillerimiz olmak üzere Gaziantep'te tarihin en büyük eğitim yatırımını halka sunan, imza atan herkesi yer temin eden Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza ve bunun programını yürüten mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "dedi.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı konuşmada merhum Bakan ile 1975 yılında Türk İslam Mefkuresinde tanıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Bugün burada ailesi, evlatları ve dostlarıyla bir arada olmaktan çok mutluyum. Kendisi vatanına, milletine, bayrağına adayan devlet büyüklerimizin isimlerinin böyle güzel bir okulda yaşatılması bizleri onore etti. İsmi bu okulda her zaman anılarak hatırlanacak ve yaşayacak."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ise: "Rahmetli Bakanıma ben Ayvaz abi diye hitap ederdim. 1965 yılında Gaziantep Milliyetçi Öğretmenler Derneğinde tanıştım. Kendisi çok münevver biriydi. Fikir adamıydı üzerimizde çok emeği vardır. Rahmetli Ayvaz abimin fikirlerinin özeti "Kuran'la doğduk, Kuran'la büyüdük, Kuran'la öleceğiz." idi. Kendisi değerli ve mefkure bir insandır." diyerek sözlerine son verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, merhum Ayvaz Gökdemir' in edebiyatçı, yazar, aynı zamanda Devlet Bakanı olduğunu vurgulayarak, Ayvaz Gökdemir Ortaokulunun 24 derslikli, 14 öğretmen, 212 öğrenci ile çeşitli atölyeleri, konferans salonları, laboratuvarları ve kütüphanesi ile çok modern bir okul olduğundan bahsetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Berk, Vali Yardımcısı ve Şahinbey Kaymakam Vekili Bülent Uygur, Gökdemir Ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte Ayvaz Gökdemir Ortaokulu gezildi.

Vali Davut Gül ve yanındaki heyet ile öğretmenlerle bir araya gelinerek okul hakkında alınan bilgi ve edilen sohbet ardından toplu fotoğraf çekimi ile açılış sona erdi.

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