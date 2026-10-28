Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta 6 yıldır yapılmayan köprü! Baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta 6 yıldır yapılmayan köprü! Baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor Haber Videosunu İzle
Sivas'ta 6 yıldır yapılmayan köprü! Baba, özel gereksinimli oğlunu her gün sırtında ırmaktan geçiriyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kavak köyünde Servet Türkyılmaz, yaklaşık 6 yıl önce selde yıkılan köprü yapılmadığı için özel gereksinimli 9 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal'i her gün sırtında ırmaktan geçirip okul servisine ulaştırıyor. 3 kızını da 14-15 yıl boyunca aynı şekilde taşıdığını anlatan baba, dilekçelerine rağmen sonuç alamadıklarını, oğlunun geçen kış yalnızca 2 ay okula gidebildiğini söyledi.

  • Sivas'ın Kangal ilçesi Kavak köyünde yaşayan özel gereksinimli 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Türkyılmaz (9), sel nedeniyle yıkılan köprü yüzünden okul servisine ulaşmak için her gün babası Servet Türkyılmaz'ın (47) sırtında ırmaktan geçiyor.
  • Köprü yaklaşık 6 yıl önce sel nedeniyle yıkıldı ve ailenin köprünün yapılması için ilgili yerlere yazdığı dilekçelerden sonuç alınamadı.
  • Servet Türkyılmaz, 3 kız çocuğunu 14-15 yıl boyunca aynı ırmaktan sırtında geçirdiğini, oğlunun geçen yıl kış şartları nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildiğini belirtti.

SİVAS'ın Kangal ilçesi Kavak köyünde özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz (9), yıkılan köprü nedeniyle okula ulaşabilmek için her gün babası Servet Türkyılmaz'ın (47) sırtında ırmaktan geçip servise ulaşıyor.

Kangal ilçesi Kavak köyünün Deli Hacı mezrasında yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi, özel gereksinimli Mustafa Kemal Türkyılmaz, Çetinkaya köyündeki ilkokuluna gitmek için, babası Servet Türkyılmaz'ın sırtında ırmağı geçip okul servisine ulaşıyor. Yaklaşık 6 yıl önce köprünün sel nedeniyle yıkılması nedeniyle ulaşımda güçlük yaşadıklarını anlatan aile, özellikle suyun yükseldiği kış ve bahar aylarında çaresiz kaldıklarını belirtti.

3 KIZINI DA YILLARCA SIRTINDA TAŞIDI

Oğlunu okula götürebilmek için her gün ırmağı aşmak zorunda kaldıklarını söyleyen Servet Türkyılmaz, "Çocuğum özel eğitim öğrencisi. Diğer çocuklarım da özel eğitimliydi. 3 kız çocuğumu sırtımda 14-15 sene boyunca bu ırmaktan geçirdim. Onlar çok şükür, lise mezunu oldu. Bu çocuğum da 3 senedir özel eğitime gidiyor ve onu da sırtımda taşımak zorunda kalıyorum. Allah'tan şu anda su az. Kışın ve baharda geçmek çok daha zor oluyor. Geçen sene kış şartları nedeniyle sadece 2 ay okula gidebildi, sonrasında devam edemedi" diye konuştu.

BURASI BİLDİĞİNİZ BİR ADA

Bölgedeki ulaşımın yetersizliğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Motorum yok, aracım yok. Burası bildiğiniz bir ada. Arkamızda bulunan köprü, yaklaşık 6 yıl önce selden dolayı yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Köprünün yapılması için ilgili yerlere dilekçe yazdıklarını belirten Servet Türkyılmaz, ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Kendisinin de sağlık sorunlarının olduğuna değinen Türkyılmaz, yıllardır çocuklarını sırtında taşımaktan dolayı yıprandığını belirtti.

Aile, yaklaşık 6 yıldır yıkık durumda olan köprünün bir an önce yeniden yapılmasını ve Mustafa Kemal'in eğitimine güvenli bir şekilde devam edebilmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı

Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

nerden tutsan elinde kalıyo atatürk olmasaydı adınız josef olurdu diyenler şu an kendi çocuklarına gavur yunan ismi koyuyor ?????? onların bu fitneyi yaydığı ve imanlarını inançlarını varlıklarını aşşağıladığı garibim köylüde hiçbirşeyden habersiz oğluna mustafa kemal ismi veriyor ?????????????????????? gülelim ağlanacak halimize ????????????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
İsrail'de seçim günü dikkat çeken görüntü! Fenomenden Netanyahu'ya destek

Seçimde tarafını belli edip destek istedi
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi sinirlenip fincanı yere fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı