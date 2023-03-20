Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı (2)

'TOZ PATLAMALARININ BİRÇOK SEBEBİ VARDIR'

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde kömür maden ocağında meydana gelen toz patlaması sebebiyle 7 kişinin yaralandığı iş kazasının ardından Maden Mühendisi Alper Yılmaz, toz patlamasının ne tür bir iş kazası olduğuyla ilgili bilgi verdi. Alper Yılmaz, havada birikmiş olan kömür tozunun herhangi bir ateşleyici ile etkileşime girmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini belirtti. Yılmaz, "Özellikle yer altı kömür maden ocaklarındaki kömür tozu patlamalarının olması için havada birikmiş bir kömür tozunun ya da normal tozun olması gerekir. Bunun da bir ateşleyici kaynakla etkileşime geçmesiyle toz patlamaları meydana gelmektedir. Bu toz patlamalarının birçok sebebi vardır. Bunların en büyük etkeni metan gazıdır. Ama bunun dışında bir çok parametre vardır. Havadaki tozun inceliği önemlidir. Bu toz ne kadar ince ise o kadar patlama olasılığı yüksektir. Tozun içerisindeki kül ve nem oranı çok önemlidir. Ocağın içerisindeki metan gazı etkendir. Daha sonra ocağın havalandırma sistemi çok önemlidir. Çok büyük bir etkendir bu da" dedi.