Menemen'de Uyuşturucu Etkisiyle Ölümcül Kaza Fezlekesi İstinafta Bozuldu

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına arkadan çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan 'pişmanlık' indirimi ile 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkay Pala'nın (44) cezası istinafta bozuldu. Sanık, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat 2021'de Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Türkay Pala hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanığın 'Taksirle ölüme neden olma' değil, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi. 8 Ekim 2021'de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada Türkay Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Yargılama sürecinde Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin tedavi için kullandığı ilaçlar sebebinde olduğu yönünde savunma yaptı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıda Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin, maddelerin suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amaçlı olarak sadece ilgili uzman hekim tarafından yeşil reçeteye bağlı olarak yazılabildiği, bunun haricindeki reçetesiz kullanımların keyif alma, eğlence, uyuşturucu olarak değerlendirildiğinin bildirildiğinin belirtildiğine dair yazı dosyaya geldi.

Psikolojik destek gördüğünü belirten sanığın doktoru da dosyada tanık olarak yer aldı. Tanığın, tramadol etken maddesinin sanığın kullandığı ilaçların hiçbirinde olmadığını söylediği de belirtildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında karar çıktı. Bu ay görülen karar duruşmasında sanık Türkay Pala, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastın yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması sebebiyle indirim uygulanarak ceza, 17,5 yıla indirildi.

'ALINAN RAPORLAR SAVUNMALARLA UYUŞMADI'

Sanığa verilen cezanın gerekçesi de açıklandı. Kararda sanığın savunmalarının dosya kapsamındaki delil durumu ile örtüşmediği, tanık beyanları ile doğrulanmadığı belirtildi. Sanık Pala'nın yağışlı havada 140-150 kilometre hız yapması ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanması nedeniyle sağlıklı bir şekilde araç kullanamayacağını ve kaza yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesine rağmen sonucu kabullenerek aracı yağışlı havada yüksek hızda ve uyuşturucunun etkisi altında kullandığı, bu nedenle olası kast ile hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Türkay Pala'nın uyuşturucu madde etkisi altındayken kara yollarındaki azami hız sınırlarının üstünde kaygan yolda sevk ve idaresindeki araç ile Güzelküçük'ün aracına arkadan çarparak ölümüne neden olduğu; kan ve idrarında tespit edilen uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilen maddeler nedeniyle sanığın eyleminin basit taksir/bilinçli taksir boyutunu aştığı, bu şekilde öngörülebilir muhtemel neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalan sanığın, 'Olası kast ile öldürme' suçunu işlediği vurgulandı.

YENİDEN YARGILANACAK

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Ceza Dairesi; ilk derece mahkemesi tarafından sanık hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan verilen mahkumiyet hükmünün dosya kapsamına ve hukuka uygun olup olmadığı ile katılanlar vekili ile sanık avukatlarının istinaf sebepleri sanığın Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Pala ilerleyen günlerde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.