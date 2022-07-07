Menderes Belediye Başkanı Kayalar: 'Görevden Uzaklaştırılma Gerekçemi Bilmiyorum'

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın kendisine ulaştığını belirten Kayalar, "Sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diye yazıyor. Gerekçesini bilmiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında Başkan Mustafa Kayalar ve CHP'li meclis üyesi Ertan Güleç'i görevden uzaklaştırdı. Gözaltına alındıktan sonra dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kayalar, İçişleri Bakanlığı'nın kararının kendisine bugün saat 14.00 civarında ulaştığını belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kayalar, "Yazıda sadece 'Görevden uzaklaştırılmıştır' diyor. Gerekçesini bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİSİ 10 GÜN İÇİNDE TOPLANACAK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler başlıklı 45. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in belediye meclisini 10 gün içinde toplaması gerekiyor. Buna göre başkanın seçim dönemini aşacak şekilde ceza alması halinde bir başkan, görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak şekilde ceza alması halinde ise başkanvekili seçilecek. Menderes Belediye Meclisi'nde görevden uzaklaştırılan Kayalar ve Güleç'in dışında 15 CHP'li üye, 8 AKP'li ve 1 MHP'li üye bulunuyor.

ANKA / Güncel