Meme Kanseri Teşhisinde Erken Taramanın Önemi: Leyla Çamdalı'nın Hikayesi

Kayseri'de mamografi çektirmeyi yıllarca erteleyen ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanlarının ısrarla aramalarının ardından gittiği kontrolde meme kanseri olduğunu öğrenen Leyla Çamdalı, tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuştu.

KETEM'deki görevliler tarafından 5 yıldır ücretsiz kanser taramasına katılması için sık sık telefonla aranan 45 yaşındaki Çamdalı, sağlıklı olduğunu düşünerek kontrole gitmedi.

Sağlık çalışanlarının ısrarlı aramaları ve vücudunda rahatsızlık hissetmesi üzerine Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezindeki KETEM'de bu yıl ocak ayında mamografi çektiren Çamdalı, leke tespit edilmesinin ardından hastaneye yönlendirildi.

Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından ikinci evre meme kanseri teşhisi konulan Çamdalı, gerekli tetkik ve muayenelerin ardından kentteki özel bir hastanede temmuzda ameliyat oldu.

Yaşama olan pozitif bakışını ve umudunu kaybetmeyen, bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Çamdalı, kanseri zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenmeyi başardı.

"Keşke o 30 kez aranmaya 1 defa kulak verseydim"

Leyla Çamdalı, AA muhabirine, yaşadığı sürecin kendisini hem bedenen hem de ruhen güçlendirdiğini söyledi.

Belirli bir yaşa gelen kadınların KETEM tarafından arandığını anımsatan Çamdalı, kendisinin de bu bağlamda arandığını ancak ilk zamanlar telefonlara bakarken sinirlendiğini anlattı.

KETEM çalışanlarının kendisini sağlığı için aradığını hastalığı atlattıktan sonra anladığını belirten Çamdalı, şunları kaydetti:

"Sürecin bu kadar zorlu olduğunu hiç tahmin etmemiştim. 40'lı yaşlara geldiğim zaman KETEM sürekli beni arıyordu ve bu aramalardan sürekli sıkılıyordum. 'Beni neden sürekli arıyorlar. Yeter. Neden beni arıyorsunuz?' diyordum. Süreç öncesinde 1 yılda yaklaşık 30 kez aranmışımdır. Keşke o 30 kez aranmaya 1 defa kulak verseydim. Aramalarının tek bir nedeni varmış, süreci hızlandırmakmış. Aramalarında sürekli rahatsız olduğumu kendilerine belirtiyordum ama iyi ki aramışlar. Keşke kitlemi fark etmeden onlara dönüş yapabilseydim çünkü ikinci evrede yakalandığımı öğrendim. KETEM beni ilk aradığında onları dinleyerek hastalığı birinci evrede yakalamayı çok isterdim."

Çamdalı, KETEM'in yönlendirmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesine gittiğini ve daha sonra özel bir hastanedeki ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kanserde erken teşhisin önemli olduğunu çok iyi anladığını vurgulayan Çamdalı, "Kadınlarımızın telefonlara kesinlikle dönüş yapmalarını rica ediyorum. Hani diyoruz ya erken teşhis hayat kurtarır. Sağlık çalışanlarının ısrarla araması benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Onlara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Onların ısrarı olmasaydı belki de hastalığa dördüncü evrede yakalanmış olacaktım." diye konuştu.

"Bu süreçten bir lira bile ödemeden kurtuldum"

Çamdalı, tedavi sürecinde maddi olarak herhangi bir ücret ödemediğine değinerek, "Hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Kemoterapi ilaçları bizim karşılayamayacağımız durumda. Devletimizin sayesinde tek bir lira bile ödemeden iyi bir hastanede tedavimi gerçekleştirdim. Hastalığa yakalananlardan kemoterapi ücretli mi ücretsiz mi diye çok fazla erteleyenler var diye biliyorum. Kesinlikle bu süreçten bir lira bile ödemeden kurtuldum." ifadelerini kullandı.