Melis Sezen ve Onur Tuna'nın reklam filmi için makyajları 23 saat sürdü

Turkcell'den yeni reklam serisi: Türkiye'nin Çiftçileri

İSTANBUL, -Turkcell, yeni reklam serisi 'Türkiye'nin Çiftçileri'ni hayata geçirdi. Bilindik hikayeleri alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla ekrana taşıyan reklam filmi serisinde oyuncular Melis Sezen ve Onur Tuna farklı karakterleri canlandırıyor. Reklam filmi için kamera karşısına geçen oyuncuların makyajları toplamda 23 saat sürdü.

Reklam filmi serisi 5 farklı Turkcell teknolojisini ele alıyor. fizy ile başlayan reklam serisinde Pasaj, TV+, Paycell ve lifebox gibi farklı ekosistem markalarının kolaylıkları ve avantajları konu edilecek. Dijital markalar ekosistemine dönüşüm yolculuğuna hız veren Turkcell, bünyesinde yer alan teknolojileri anlatmak için "Türkiye'nin Çiftleri" kurgusunu hayata geçirerek yeni bir reklam serisi başlattı. Ünlü oyuncular Melis Sezen ve Onur Tuna'nın birbirinden farklı karakterlerdeki Türkiye'nin Çiftleri'ni canlandırdığı filmlerde, Turkcell hattı olsun olmasın herkesin kullanımına açık olan Turkcell ekosistemi tanıtılıyor.

İki yıldan uzun süredir Turkcell'in reklam yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Melis Sezen, "Beş farklı markanın filmini bir hafta gibi kısa bir sürede çekerken kendimi mini dizide oynar gibi hissettim" dedi. Turkcell ailesine yeni katılan Onur Tuna ise TV+ uygulamasını ilk çıktığı günden beri kullandığını ve en çok geri alma özelliğini beğendiğini söyledi.

ERGENEKON: MÜŞTERİLERİN DENEYİME ODAKLANDIĞI ÇAĞDA; TURKCELL EKOSİSTEMİ EN KUVVETLİ KASIMIZ

Üstün teknolojisi, ürün-servisleri ve sundukları tekliflerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarının altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon şunları söyledi:

"Günümüzde tüketiciler yaşadıkları deneyime çok daha fazla önem vermeye başladı. Turkcell olarak eşsiz altyapımız üzerinden sunduğumuz ve ekosistem markalarımızı oluşturan dijital ürün-servislerimiz, müşterilerimizin istediği bu deneyim ihtiyacını karşılama noktasında sahip olduğumuz en kuvvetli kasımız. Teknolojilerimizi Turkcell'lilerle olduğu kadar Turkcell hat sahibi olmayanlarla da buluştuğumuz ekosistem markalarımızın özelliklerini "Dünyalar Senin Olsun" söylemimizle yaygınlaştırma başlamıştık. Bu çatı altında şimdi de yeni bir marka iletişim platformu oluşturduk ve reklam yolumuzu "Türkiye'nin Çiftleri" olarak kurguladık. Bu yolculukta bize ünlü oyuncular Melis Sezen ve Onur Tuna eşlik etti. Turkcell ekosistemini ülkemizdeki eğlenceli hikayelerle harmanlayarak "Türkiye'nin Çiftleri"nin bakış açısıyla ekrana taşımaya başladık."

DİJİTAL SERVİSLERİN TEKİL KULLANICI SAYISINDA YAKLAŞIK YÜZDE 70 ARTIŞ

Alper Ergenekon dijital servislerin büyüme rakamlarıyla ilgili 2021'in 2'nci çeyreğinde başlayan ekosistem markasına dönüş yolculuğundan bugüne, dijital servislerinin tekil kullanıcı sayısının yaklaşık yüzde 70 arttığını belirtti. Turkcell'in dijital servisleri 2021 yılı 2. çeyrek döneminde tekil gelirlerde yıllık yüzde 32 büyürken bu yılın aynı döneminde yıllık yüzde 87 büyüme gösterdi. Ergenekon, "Bu büyüme rakamları bize bugün geldiğimiz noktada artık şirketlerin büyüme stratejilerinde ekosistem markası kurmanın ve bunu yönetmenin öneminin giderek artırdığını gösteriyor" dedi.

"TEKNOLOJİLER DE HİKAYELER DE HERKESE HİTAP EDİYOR"

Dijital dönüşümle reklam izleme ve üretme alışkanlıklarının da değişime uğradığına değinen Ergenekon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici araştırmaları gösteriyor ki izleyicilerin ekran başındaki ortalama dikkat süreleri giderek düşüyor. Bu da markaları, mesajlarını aktarmak için daha kısıtlı bir zamanda daha dikkat çekici reklam senaryoları oluşturmaya itiyor. Eskiden reklam filmleri çok daha uzun süre yayında kalırdı. Bugün baktığımızda dikkati yakalamaya çalışan markalar, kullanıcı deneyimlerini daha kısa ve net mesajlarla hikayeleştirerek ekrana taşıyor. İzleyiciler aynı zamanda üzerinde konuşabileceği, kendi hayatından bir parça bulabileceği içerikler görmek istiyor. Yaptığımız müşteri testlerinde de gördük ki üzerine en çok konuşulan içerikler; ilişkiler, evlerin içindeki hayatlar ve çiftler. Biz de "Türkiye'nin Çiftleri" ile ikili ilişkiler ve farklılaşan hayat hikayeleri üzerinden Turkcell olarak her türlü ihtiyaca ve yaşam tarzına yönelik bir teknolojimizin olduğunu anlatmak istedik."

"DNA'MIZDA YER ALAN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI REKLAMLARIMIZA DA TAŞIDIK"

Turkcell'in DNA'sında yer alan yenilikçi yaklaşımı reklamlarına da taşıdıklarını söyleyen Ergenekon "Ekosistemimizde yer alan fizy, TV+, paycell, lifebox ve pasaj olmak üzere beş marka için sadece bir haftada çekimleri tamamladık. Yoğun ve en ince detayına kadar planlanan bir prodüksiyon süreci ile çektiğimiz reklamlarımızla ekran tüketiminin değişen dünyasına uygun içerikler üretmeye gayret ettik. Araştırmalar da gösteriyor ki müşteriler artık aynı içeriği aylar boyunca izlemek istemiyor; farklı içerikler görmek istiyor. Tam da bu noktadan yola çıkarak, Türkiye'nin Çiftleri, kısa aralıklarla ve bambaşka kurgularla karşınızda olacak. Sürekli farklı karakterlere bürünecek Türkiye'nin Çiftleri'ni izledikçe herkes kendisinden bir parça bulacak. Hayat Turkcell teknolojileriyle kolaylaşacak, çok daha keyifli bir hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Çiftleri; canlandıracağı farklı karakterleriyle bazen romantik bir çifti bazen de gezginleri oynayacak. Serinin bir filminde sporu yaşam biçimi olarak benimsemiş çift, diğerindeyse alışılmış yaşlı kalıplarının dışına çıkan, torunlarını hayrete düşürecek tercihler yapan yeni nesil anneanne ve dede olarak boy gösterecek. Bazen de dizi ve film tutkunu bir çifte hayat verecek. Reklam serisinin yayına girmesi için sahada ve arka planda 120 kişi çalışırken Melis Sezen ve Onur Tuna'nın makyajları için 23 saat harcandı.