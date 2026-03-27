Huzurevi sakini 100. yaş gününü arkadaşları ve torunlarıyla kutladı

İzmir'de 100. yaşını doğum günü partisiyle kutlama dileği huzurevi yönetimince gerçeğe dönüştürülen Melahat Olcay, asırlık hayatına unutulmaz bir anı ekledi.

Kentte 20 Mart 1926'da dünyaya gelen 5 çocuk ve 20 torun sahibi Olcay, eşini kaybettikten sonra bir süre çocuklarıyla birlikte yaşadı.

Olcay, oğulları ve gelinlerinin de yaşlarının ilerlemesi, sağlık sorunları yaşaması üzerine huzurevinde yaşamaya karar vererek 3 yıl önce Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

Hayata bağlılığı ve arkadaşlarıyla olan güzel ilişkileriyle dikkati çeken Olcay, 100. yaş günü yaklaşırken huzurevi yönetimine başvurarak geniş katılımlı bir doğum günü kutlaması istedi. Olcay'ın bu isteğini geri çevirmeyen huzurevi yönetimi, huzurevinin toplantı salonunu süsledi.

Huzurevi çalışanları Olcay'a isteği üzerine makyaj yaptı, doğum günü tacı taktı.

Salona müzik ve alkışlar eşliğinde tekerlekli sandalyesinde giren Melahat Olcay, asırlık ömrüne mutlu anılar ekledi.

Müzikli, danslı partiye Olcay'ın torunları ve arkadaşlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı. Olcay, üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın huzurevi ziyareti sırasında birlikte çekilmiş fotoğraflarının resmedildiği pastayı kesti, mumları üfledi.

Doğum günü hediyelerini büyük heyecanla açan Olcay, dans eden arkadaşlarına tekerlekli sandalyesinden alkışla eşlik etti.

Dileği çocukları için oldu

Melahat Olcay, AA muhabirine 100. yaş gününü güzel bir partiyle kutladığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuklarını huzurevinde kalması için zor ikna ettiğini, onların "Bu kadar çocuğun var da sen orada mı kalacaksın?" dediğini aktaran Olcay, kendi isteğiyle geldiğini, burada mutlu bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Günlük hayatında yaptıklarına değinen Olcay, arkadaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için kazak ve bere ördüğünü anlatarak, "Yanımdaki arkadaşlarım hasta, konuşup onları teselli ediyorum. TRT Müzik kanalını çok seviyorum, muhakkak onu açarım. 100 yaşında olduğum için doğum günümün kutlanmasını istedim. Bir hatıra olsun dedim. Süslediler beni. Burada olduğum için çok memnunum." diye konuştu.

Doğum günü pastasını üflerken çok heyecanlandığını dile getiren Olcay, çocuklarına iyilik ve hayırlı işler dilediğini kaydetti.

Olcay'ın torunu İlknur Erbakış ise babaannesinin hayat dolu bir insan olduğunu anlattı.

Kendisinin arayarak doğum gününe davet ettiğini belirten Erbakış, "Daha önceleri 'Yaşlanacağım, 100 yaşında ölürüm.' derdi. Fakat şu an 'Kıyafetlerimi saklamalıyım, daha 120 yaşına kadar yaşayacağım.' diyor. Sağ olsun huzurevi yetkilileri harika bir doğum günü düzenledi. Çok mutlu kendisi." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir etkinlik istedi"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kömürcüoğlu da Olcay'ın neşeli bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Olcay'ın 100. yaş mutluluğuna ortak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Kömürcüoğlu, "Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Onlar yaşayan ulu çınarlarımız." diye konuştu.

Huzurevi Müdürü Sevgi Bay ise huzurevlerinde her ay, o ay içinde doğanlara toplu doğum günü kutlaması düzenlediklerini, Olcay'ın ise kendilerinden 100 yaşına özel bir doğum günü istediğini kaydetti.

Bay, "Normalde doğum günü 20 Mart ama Ramazan Bayramı nedeniyle erteledik. Yakınları da geldi. İstanbul'dan torunu geldi. 100. yaş gününü kutladı, büyük bir etkinlik istedi." ifadelerini kullandı.